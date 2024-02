GdS | Rinnovi: dopo Provedel adesso tocca a Zaccagni

La Lazio ha chiuso la trattativa per il contratto di Provedel: il portiere rimane legato alla società biancoceleste fino al 2027 e il suo ingaggio sale da 1 a 2 milioni più bonus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ora la Lazio si concentrerà sulla situazione contrattuale di Mattia Zaccagni. Il suo accordo scade nel 2025, dunque bisogna fare in fretta: si partirà dalla bozza del contratto stilata mesi fa in cui è previsto l'aumento dello stipendio da 2 a 3 milioni più bonus e la scadenza sarà prolungata di tre anni.

Proprio Zaccagni è fermo da un mese e mezzo a causa di un infortuno all'alluce e sta attendendo di tornare in campo. Domani sarà convocato per Firenze, ma rimarrà in panchina. Lo stesso vale per Vecino e Hysaj. Assenti invece gli infortunati Patric, Rovella e lo squalificato Gila.