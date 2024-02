CdS | Felipe, l'ultimo incontro

Chiusi gli adeguamenti di Patric e Provedel, ora si procede con le situazioni più spinose. Fabiani è pronto a mettersi in mezzo tra Felipe Anderson e la Juve per convincerlo a firmare il rinnovo. La Lazio è convinta di poter riuscire a ribaltare le carte in tavola e far saltare quindi l'accordo tra il brasiliano e i bianconeri.

Come riporta il Corriere dello Sport, L'incontro tra il diesse e la sorella-agente Juliana Gomes potrebbe esserci già subito dopo la sfida contro la Fiorentina. Al di là dell'inserimento della Juventus, tra domanda e offerta c'è sempre stata distanza: si chiedono 3,5 milioni più bonus, mentre vengono offerti 3,5 compresi i bonus. Si parlerà anche dell'eventuale durata del contratto. E' ora per Felipe di dimostrare se è davvero innamorato della Lazio e se davvero rinuncerebbe alla Juve per rimanere a Roma.

ZACCAGNI - Uno dei prossimi incontri fissati da Fabiani è sicuramente quello con l'agente di Zaccagni, Mario Giuffredi. Per due volte si sono create delle spaccature tra società e agente: la prima a settembre, rientrata a novembre, e l'ultima a gennaio. Giuffredi ha rilasciato dichiarazioni che non sono piaciute a Lotito, ma a mantenere i contatti ci ha pensato come sempre il diesse. Le proposte per Felipe e Zaccagni dovrebbero essere equiparate, la differenza tra i due è che l'ex Verona ha la scadenza nel 2025, dunque un anno dopo.

ROMAGNOLI - All'appello dei contratti manca ancora l'adeguamento di Romagnoli, promesso al momento della firma. I primi confronti risalgono ad un mese fa, ma ce ne saranno altri.