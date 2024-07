Lazio, tifosi espongono striscioni di protesta contro Lotito al ritiro di Auronzo di Cadore

La Lazio ha ufficialmente iniziato la preparazione per la prossima stagione: la squadra è arrivata sotto le Tre Cime di Lavaredo di Auronzo di Cadore nella giornata di ieri, con gli allenamenti che sono iniziati nel pomeriggio. Per oggi era in programma una doppia seduta e, nel pomeriggio, durante l'allenamento, allo Zandegiacomo sono stati esposti dei striscioni di protesta contro Lotito. Questo il post Instagram del profilo "Voce della Nord

I striscioni di protesta contro Lotito esposti dai tifosi presenti ad Auronzo

SE I LAZIALI SONO UNITI…NON VERRANNO MAI SCONFITTI

IL PALLONE E' PER TUTTI, IL CALCIO E' PER POCHI. LA LAZIO NON FA PER TE…VATTENE !

Il post Instagram