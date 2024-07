Pedullà: "Nuno Tavares-Lazio allo scambio di documenti, le visite mediche…"

Prosegue il ritiro ad Auronzo di Cadore dove oggi si è conclusa la seconda giornata con la seduta delle 17.30, la seconda di giornata dopo quella di questa mattina. Di pari passo con il ritiro nel meraviglioso paesaggio contornato dalle Tre Cime di Lavaredo continua anche il calciomercato con la Lazio impegnata su più fronti. Se la pista Greenwood sembra essersi complicata causa anche un possibile inserimento del Napoli di Antonio Conte, procede invece spedita la trattativa per Nuno Tavares che come riportato da Alfredo Pedullà è in chiusura .

Nuno Tavares-Lazio: ci siamo

Secondo quanto appreso dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Nuno Tavares è in dirittura d'arrivo alla Lazio con lo scambio di documenti in corso e le visite mediche fissate addirittura per le prossime ore, a questo punto non è impossibile vedere Tavares molto presto unito ai suoi nuovi compagni in ritiro.

Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese, classe 2000, andrebbe a puntellare la retroguardia biancoceleste che a questo punto va ad aggiungere un laterale difensivo di piede mancino ideale per la difesa a quattro, troppe volte in questi anni alla Lazio è stato adattato un destro a sinistra mettendo in mostra tutte le lacune che inevitabilmente sono emerse.

Depositphotos

Il tweet di Pedullà