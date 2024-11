Lazio-Ludogorets, Lazzari taglia un traguardo importante: ecco quale

Partita speciale quella di questa sera tra Lazio e Ludogorets per Manuel Lazzari. La sfida di Europa Leaegue che si sta giocando all'Olimpico non l'ha visto tra gli undici titolari, ma il suo ingresso in campo all'inizio del secondo tempo gli permette di raggiungere un importante nuemro di presenze.

Ecco quante presenze ha raggiunto Lazzari

Con quella di questa sera, il terzino biancoceleste raggiunge quota 200 presenze con l'aquila sul petto. Un bel traguardo tagliato per lui, celebrato anche dalla Società sui propri canali social ufficiali.

Di seguito il post della Lazio: