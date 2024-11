Clamorosa indiscrezione su Sarri: potrebbe diventare Ct di una nazionale

E di Republika.rs l’indiscrezione che vorrebbe Maurizio Sarri come possibile prossimo CT della Serbia.

Il tecnico ritroverebbe Milinkovic-Savic

Sarri rappresenterebbe una scelta intrigante: la sua esperienza internazionale con squadre come Chelsea, Napoli e Juventus, unita al rapporto già consolidato con Sergej Milinkovic-Savic ai tempi della Lazio, potrebbe portare freschezza e un’idea di gioco definita alla nazionale serba.

Più una suggestione

Ciò però, appare più come una suggestione, sebbene la Federcalcio serba, insoddisfatta dei risultati sotto la guida di Dragan Stojkovic, starebbe considerando un cambio in panchina, con il tecnico italiano tra i nomi di spicco per rilanciare la squadra.

Tuttavia, l’allenatore toscano ha sempre espresso una preferenza per squadre di club, dove può lavorare quotidianamente sul campo, piuttosto che per il ruolo episodico tipico di un CT.

In attesa di un progetto stimolante a livello di club, è difficile immaginare Sarri accettare l’incarico. La Serbia, quindi, dovrà probabilmente guardare ad altre opzioni per il dopo-Stojkovic, salvo proposte che possano davvero convincere il tecnico italiano.