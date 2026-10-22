Lazio-Parma, 4mila biglietti e 4.500 abbonamenti: le regole per entrare

Per Lazio-Parma sono stati venduti finora circa 4mila biglietti. Ai tagliandi, secondo il Corriere dello Sport, si aggiungono circa 4.500 abbonamenti: il totale indicato dalla fonte è, al momento, di poco superiore a 8.500 presenze allo Stadio Olimpico.

Prevendita, orario della gara e acquisto online

La partita di Serie A Enilive è in programma sabato 24 ottobre alle 20:45. Secondo la comunicazione della S.S. Lazio riportata dalla fonte, la vendita dei biglietti è iniziata alle 11:00 di giovedì 1° ottobre. Per gli acquisti online è prevista una commissione di servizio del 3,80% sul costo del biglietto.

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Chi possiede una Fidelity Card Millenovecento o Eagle e non è abbonato può chiedere, anche durante l’acquisto online, che il titolo d’ingresso sia caricato elettronicamente sulla carta.

Riduzioni, omaggi e biglietti per i tifosi con disabilità

Le tariffe agevolate per invalidi civili al 100% e persone in carrozzella, in entrambi i casi con accompagnatore, sono acquistabili soltanto presso i negozi Lazio Style 1900. Per i biglietti ridotti destinati agli invalidi civili al 100% e per la Tribuna Tevere non deambulanti con accompagnatore, la comunicazione esclude il punto vendita di Parco Leonardo.

Il biglietto ridotto Under 16 è riservato ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2010. Per i ragazzi nati dal 1° gennaio 2012 è previsto l’ingresso gratuito se accompagnati da un genitore o da un parente entro il quarto grado in possesso di un biglietto a pagamento. Occorre ritirare un tagliando omaggio nominativo contemporaneamente all’acquisto del biglietto dell’accompagnatore.

L’operazione per l’omaggio Under 14 si effettua esclusivamente nei Lazio Style 1900, escluso Parco Leonardo. Il solo giorno della partita è disponibile anche la biglietteria di Via Nigra. I bambini di quattro anni nati dal 1° gennaio 2022 entrano gratuitamente senza biglietto, presentando un documento d’identità o la tessera sanitaria.

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