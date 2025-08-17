I risultati ufficiali della media company: il comunicato della Lazio

Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha reso pubblici i risultati della media company durante il ritiro estivo dei biancocelesti

Con l’amichevole di ieri tra Lazio e Atromitos terminata 2-0, i biancocelesti hanno concluso ufficialmente il precampionato estivo: domenica prossima alle ore 18:30 inizierà ufficialmente la stagione della Lazio che affronterà il Como in trasferta. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha reso pubblici i risultati della media company durante il ritiro estivo dei biancocelesti. Ecco i numeri ufficiali

Il comunicato della Lazio sui risultati dei media ufficiali

Con la gara disputata ieri sera a Rieti si è conclusa la pre–season della S.S. Lazio.

Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro dagli spalti e circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste, portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione trasmettendo oltre 100 ore di live in 30 giorni.

Un bilancio positivo che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani.

Nel solo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente contenuti esclusivi:

l’esordio della Primavera,

l’amichevole della Prima Squadra,

e questa sera, alle ore 21, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.

La crescita delle piattaforme digitali del club 

Parallelamente, è proseguita la crescita delle piattaforme digitali del Club:

gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del +32%;

Instagram ha registrato un incremento del +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% nelle visualizzazioni da follower;

Facebook ha segnato un +60% di visualizzazioni nette (da 5,3 mln a 8,4 mln), +67% di interaction e +91% di follower;

X ha registrato un +3,4% nel tasso di interazione e un +27% nelle condivisioni.

Uno sforzo produttivo da vero e proprio broadcaster, che testimonia la volontà del Club di offrire contenuti esclusivi e gratuiti di alta qualità, rafforzando il legame con i tifosi e proiettando la S.S. Lazio in una dimensione mediatica innovativa.

La stella polare resta la diffusione e la valorizzazione del brand Lazio, in Italia e nel mondo.

