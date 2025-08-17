I risultati ufficiali della media company: il comunicato della Lazio

Con l’amichevole di ieri tra Lazio e Atromitos terminata 2-0, i biancocelesti hanno concluso ufficialmente il precampionato estivo: domenica prossima alle ore 18:30 inizierà ufficialmente la stagione della Lazio che affronterà il Como in trasferta. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha reso pubblici i risultati della media company durante il ritiro estivo dei biancocelesti. Ecco i numeri ufficiali

Il comunicato della Lazio sui risultati dei media ufficiali

Con la gara disputata ieri sera a Rieti si è conclusa la pre–season della S.S. Lazio. Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro dagli spalti e circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste, portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione trasmettendo oltre 100 ore di live in 30 giorni. Un bilancio positivo che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani. Nel solo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente contenuti esclusivi: l’esordio della Primavera, l’amichevole della Prima Squadra, e questa sera, alle ore 21, l’ultima amichevole della Lazio Women contro la Fiorentina.

