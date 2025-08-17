Vedat Muriqi espulso contro il Barcellona: ecco il video del fallo
L’ex attaccante della Lazio, al minuto 39’ di Maiorca-Barcellona è stato espulso per un brutto fallo sul portiere dei blaugrana
Photo by Alex Caparros/Getty Images via OneFootball
Esordio da incubo nella prima giornata della Liga per l’ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi: nella gara di ieri del Maiorca contro il Barcellona, il pirata al minuto 39’ è stato espulso per un fallo molto pericoloso ai danni del portiere Garcia. Il Maiorca ha perso per 0-3 terminando di fatto la partita in 9 uomini: in seguito il video dell’episodio.
