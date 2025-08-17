Vedat Muriqi espulso contro il Barcellona: ecco il video del fallo

L’ex attaccante della Lazio, al minuto 39’ di Maiorca-Barcellona è stato espulso per un brutto fallo sul portiere dei blaugrana

Emanuele Petrucci /
Muriqi
Photo by Alex Caparros/Getty Images via OneFootball

Muriqi è stato espulso contro il Barcellona per fallo sul portiere

Esordio da incubo nella prima giornata della Liga per l’ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi: nella gara di ieri del Maiorca contro il Barcellona, il pirata al minuto 39’ è stato espulso per un fallo molto pericoloso ai danni del portiere Garcia. Il Maiorca ha perso per 0-3 terminando di fatto la partita in 9 uomini: in seguito il video dell’episodio.

Muriqi
Photo by Alex Caparros/Getty Images via OneFootball

Il video del fallo di Muriqi 

 

