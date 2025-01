Mizuno presenta la maglia per i 125 anni: il video social con NSS Sports

In occasione del 125° anniversario dalla nascita della Società Sportiva Lazio, il club capitolino ha creato, insieme allo sponsor Mizuno, una maglia celebrativa per onorare l'importante traguardo della società biancoceleste.

Nell'ultima gara di campionato la squadra è scesa in campo proprio con la nuova maglia dei 125 anni contro il Como allo Stadio Olimpico di Roma, ma quest'oggi Mizuno ha presentato ufficialmente la maglia Anniversary sui propri canali social, con un video

Un’aquila stilizzata è la protagonista della maglia Anniversary che celebra i 125 anni dalla fondazione della S.S. Lazio. Un kit che si ispira ai design del passato indossati dai biancocelesti, in particolare alle maglie di fine anni ’70.

Ma ci sono anche tanti altri dettagli: l’immancabile logo Mizuno, un pattern geometrico tono su tono nella zona centrale della maglia, come anche sulle maglie Home e Away di questa stagione, la scritta “9 gennaio 1900” sul backneck e, infine, le bande orizzontali all’altezza delle spalle, in tre tonalità di azzurro.