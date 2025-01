Situazione Rovella e i 40 milioni del Liverpool

Non è passata inosservata la scelta di rafforzare un reparto offensivo già ricco di opzioni (a meno di sorprese per Isaksen, seguito dalla Premier, Bologna e Celtic Glasgow) con la cessione in prestito di Akpa Akpro, il cui stipendio lordo di 800mila euro fino a giugno è stato liberato. Baroni potrebbe arretrare definitivamente Dele-Bashiru in mediana, ma nel frattempo dialoga con Castrovilli, che rischia la rescissione del contratto.

La Lazio tra mercato e strategie: Rovella resta al centro

L'addio dell'ex Fiorentina, insieme a una possibile partenza di Basic, potrebbe spalancare le porte a un colpo esperto a centrocampo: sotto osservazione Anjorin dell’Empoli e Payero dell’Udinese, ma le alternative non mancano.

L’affare Fazzini, intanto, è in stallo: il presidente Corsi richiede un prestito oneroso o l’obbligo di riscatto a 11 milioni senza condizioni legate al piazzamento della Lazio, così da inserirlo subito a bilancio. Lotito, infastidito, aveva messo sul tavolo garanzie bancarie, ma non sono bastate. Intanto, Fagioli è stato proposto ma risulta troppo costoso, e il ds Fabiani continua a sondare il mercato estero. Per Rovella, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non è arrivata l'offerta da 40 milioni ventilata dal Liverpool.

Guendouzi e Rovella: fatica e ammonizioni condizionano il centrocampo

Il regista biancoceleste ha già superato di 200 minuti il totale della scorsa stagione, pagando ora il carico di lavoro insieme a Guendouzi. Entrambi appaiono affaticati, con Rovella che guida la classifica dei più ammoniti in Europa con 9 cartellini gialli: è nuovamente diffidato.