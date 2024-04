Il Messaggero | Lotito su Kamada: "L'allenatore ne ha fatto un perno per il futuro"

Daichi Kamada nella prima parte di stagione è stato un oggetto misterioso. Aveva iniziato benissimo con l'ottima prestazione e il gol a Napoli, ma da lì si è perso, complice anche l'arrivo di Guendouzi. Con Sarri aveva collezionato solo 1124 minuti in 40 partite, mentre con Tudor è rinato, giocandone ben 458 in sole 7 gare.

Daichi Kamada in campo

Il nuovo Kamada

Il tecnico croato lo stima molto, tanto da dichiarare nel post partita di sabato sera di “voler 10 Kamada in squadra". La situazione contrattuale del giapponese però è particolare: è arrivato in prestito di un anno e entro il 30 maggio solo il calciatore potrà decidere di rinnovare il contratto. Se deciderà di rimanere, il contratto si rinnoverà in automatico di tre anni; in caso contrario, andrà via a zero. Su di lui hanno puntato gli occhi il Crystal Palace e il Borussia Moenchengladbach, però il suo nuovo ruolo in campo e l'importanza acquisita con Tudor potrebbero anche fargli scegliere di rimanere a Roma, possibilità che fino ad un mese fa sembrava alquanto improbabile.

Le parole di Lotito sul giapponese

In merito si è espresso anche il Presidente Lotito, con le sue parole riportate da Il Messaggero:

"L'allenatore lo sta coinvolgendo e ne ha fatto un perno per il futuro, adesso deve decidere se restare alla Lazio."