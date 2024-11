La Lazio punta al "João Félix serbo", ora nel mirino di Lotito

La Lazio è in trattative avanzate per assicurarsi Dorde Rankovic, talentuoso trequartista serbo classe 2007, attualmente in forza alla Stella Rossa. Soprannominato il "João Félix serbo" per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, Rankovic è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio dell'Europa dell'Est.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, gli agenti del giovane calciatore sono a Roma per definire i dettagli dell'accordo con il club biancoceleste. La Lazio mira a concludere l'operazione a costo zero, poiché il contratto di Rankovic con la Stella Rossa scade il 30 maggio 2025. Questo permetterebbe al club capitolino di battere la concorrenza di altre società europee interessate al giocatore.

Rankovic ha già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni con le nazionali giovanili serbe. Ha esordito con l'Under 19 lo scorso settembre e, precedentemente, si era distinto nell'Europeo Under 17, contribuendo con 2 gol e 1 assist al percorso della Serbia fino alla semifinale contro il Portogallo.

L'eventuale arrivo di Rankovic rappresenterebbe un investimento strategico per la Lazio, che continua a puntare su giovani talenti per rafforzare la rosa e garantire un futuro competitivo al club.