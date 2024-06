Domani la protesta dei tifosi, deviate alcune linee dei trasporti a Roma: tutte le info

Il 14 giugno sta arrivando e con esso anche la protesta annunciata nei giorni scorsi dalla Curva Nord nei confronti della società. La protesta ha come fine ultimo quello di contestare la società per ciò che è successo e sta succedendo negli ultimi mesi: le dimissioni di Sarri a marzo e di Tudor a giugno, l'ingaggio di Marco Baroni, con un curriculum da allenatore tutt'altro che eccellente nonostante la salvezza miracolosa ottenuta quest'anno con il Verona, gli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto che probabilmente saranno sostituiti da calciatori con nomi poco conosciuti.

Come annunciato sui social dagli esponenti della Curva Nord, la protesta, pacifica, inizierà alle 18.30 sotto la Curva Nord dello stadio Flaminio e si chiede a gran voce che si arrivi con bandiere e/o maglia della Lazio. La Curva Nord fa sapere anche che il corteo si sposterà poi davanti alla Chiesa della Gran Madre di Ponte Milvio e che la manifestazione durerà fino a tarda serata per dare modo a tutti di partecipare.

Un corteo del genere sicuramente andrà ad influire anche sulla mobilità, proprio per questo il sito ufficiale di Roma Mobilità ha informato i cittadini che alcune linee bus potrebbero essere deviate. Di seguito il comunicato:

Dalle 18,30 alle 21, sotto la curva nord dello stadio Flaminio, tra largo Mario Mazzuca, via Dorando Pietri e l’area sottostante in viadotto di corso Francia, manifestazione dei tifosi della Lazio per “chiedere una società più vicina ai tifosi e la riapertura dello Stadio Flaminio come stadio della Lazio". Successivamente i tifosi, ne sono annunciati 1.500 (ma potrebbero essere di più, ndr), si sposteranno in piazzale di Ponte Milvio, secondo un itinerario concordato con le Forze dell’Ordine sul posto. Viabilità: divieti di sosta su viale Tiziano, da via Mario Rutelli all’incrocio con lungotevere Salvo d’Acquisto; piazzale Ponte Milvio, da viale di Tor di Quinto a via Cassia; via Dorando Pietri; largo Mario Mazzuca; parcheggio tra la curva nord dello stadio Flaminio e in viadotto di corso Francia. Possibili deviazioni per le linee 2Bus – 32 - 53 – 69 - 168 – 200 – 201 – 301 – 446 – 910 - 911.