Il Messaggero | Summit fra il ds Fabiani e Baroni sulle prossime mosse di mercato: i nomi in ballo

Summit tra Fabiani e Baroni

C'è già stato un summit fra il ds Fabiani e Baroni sulle prossime mosse di mercato. Il nuovo tecnico vuole sia un altro trequartista/esterno (oltre Tchaouna al posto di Felipe Anderson), sia un'altra mezzala al posto di Kamada (tutt'altro che scontata alla fine la destinazione Crystal Palace) per alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Oltretutto va sempre monitorata la situazione di Guendouzi, con l'Aston Villa pronto a cedere Douglas Luiz e interessato a Mattéo.

Baroni vuole Dele-Bashiru perché gli ricorda tanto Folorunsho

Baroni è rimasto colpito da Dele-Bashiru perché gli ricorda tanto Folorunsho: il ds Fabiani lo aveva proposto invano a Tudor, ora vuole cogliere l'occasione (al massimo ai 7 milioni della clausola, se non meno) dall'Hatayspor, il nigeriano è in pugno. Hysaj è in uscita, serve un terzino sinistro: Cabal e Doig sono stati lanciati a Verona, dalla Spagna è spuntato Obrador.

Il Messaggero