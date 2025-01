Dal Belgio, Nainggolan arrestato per traffico di droga

Secondo quanto riportato dall'Ansa, Radja Nainggolan sarebbe stato arrestato in Belgio questa mattina per traffico internazionale di droga. La polizia di Bruxelles avrebbe effettuato una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles.

La situazione

L'ex calciatore giallorosso sarebbe attualmente sotto interrogatorio, come riporta in un comunicato ufficiale lo stesso club in cui gioca, il KSC Lokeren, squadra che milita nella seconda divisione del campionato belga. Il 36enne non sarà presente durante il consueto allenamento di oggi e per il prossimo impegno contro il KAS Eupen.

Il comunicato del club