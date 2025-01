Veiga firma con la Juventus, Fabiani: "L'avevamo individuato, poi ha scelto la Juventus

Dopo l'acquisto del mediano Ibrahimovic, proveniente dal Bayern Monaco, la Lazio ha avviato le trattative con il Chelsea per l'acquisto di Casadei. Il centrocampista della squadra inglese non è l'unico su cui ha puntato la Società biancoceleste, infatti, l'interesse era anche nei confronti di un altro membro della stessa squadra, il difensore Renato Veiga. Il calciatore, classe 2003, aveva fatto puntare i riflettori su di lui, infatti, oltre alla Lazio, anche l'Olympique Marsiglia e il Borussia Dortmund speravano di prenderlo, ma alla fine solo la Juventus è riuscita nell'impresa.

Veiga-Juventus: le trattative

L'ex difensore del Chelsea, Renato Veiga, è già arrivato in Italia ma prima di firmare il contratto di 6 mesi con la Juventus dovrà sostenere le visite mediche, previste per oggi. Il calciatore arriva in prestito nei bianconeri per la cifra di circa 5 milioni. In merito all'acquisto del giovane difensore si è espresso anche il Direttore Sportivo Fabiani che, dopo la sconfitta subita dalla Lazio contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Fabiani