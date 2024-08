Il Messaggero | Lotito intercettato in un ristorante romano: "Farò altri due colpi, uno sarà un classe 2005"

La pubblica gogna per fermare Lotito da un abbaglio (ex) galactico: «Non prenderò mai James Rodriguez – tuona Fabiani a Lazio Style – perché le valutazioni non vanno fatte solo sul nome, ma anche a livello anagrafico e fisico. Ha 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Ha fatto l’ultima Copa America molto bene, ma prenderlo per uno, due anni non sarebbe coerente tra l'altro con la nostra politica d ringiovanimento e rilancio. Stiamo costruendo qualcosa di importante per il prossimo triennio».

Lotito: “Farò altri due colpi, uno sarà un classe 2005”

Il presidente è pronto ad ascoltare il suo diesse, anche se mercoledì sera era in un noto ristorante del centro capitolino, ancora al telefono con l'agente Mendes, che offre il campione colombiano svincolato dal San Paolo. Finita la chiamata, un'altra confessione del patron, che aggiunge un indizio al giorno: «Farò altri due colpi, uno sarà un classe 2005». Difficile a questo punto che Rodriguez possa tornare in ballo. Fabiani restringe il cerchio: «Il nostro mercato non è finito. Baroni ci ha chiesto esplicitamente un altro esterno. Da qui ad agosto può succedere di tutto, ma c'è una lista dei 25 che impone determinate azioni. È piena, e se faccio entrare due over 22, ne devono uscire due. E chi esce? Zaccagni, Romagnoli, Isaksen, Tchaouna? Fare mercato è difficile. Si cercano anche giocatori che non rientrano nell'elenco». Non a caso, il 25enne Laurienté è in pole (il Sassuolo pretende 15 milioni), ma occhio all'alternativa 19enne Fernandez-Pardo del Gent, sia pure considerato meno maturo.

Respinta l'offerta per Castellanos

Se dovesse sbarcare il francese («Se arriva un giocatore che può migliorare, uno va fuori dalla lista anche se è rimasto», ora su Cancellieri c’è il Como), potrebbe essere inserito un giovane in un altro ruolo. Cherki è in standby, da gennaio la Lazio segue Bellingham junior. Vitor Roque del Barcellona sarebbe un colpaccio davanti, forse anche senza l'addio di Castellanos: «Per il Taty è arrivata l'offerta (del Girona, ndr) – l'ammissione del ds – e l'abbiamo respinta. Baroni punta su di lui e su Noslin, che può fare anche l'esterno».

