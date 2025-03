Italia-Danimarca U21, in campo un giocatore della Lazio

Un pareggio che fa bene a entrambe

Allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, l'Italia Under 21 guidata da mister Nunziata ha affrontato la Danimarca in un’amichevole in preparazione agli Europei di giugno. A partire con maggiore aggressività sono stati gli ospiti, che al 21' minuto hanno trovato il vantaggio grazie a un gol di Sorensen. Gli Azzurrini, però, hanno subito reagito trovando il pareggio con una bella rete di Prati, che ha fissato il risultato sull’1-1 finale.

Oliver Provstgaard, presenza costante in campo

Tra i protagonisti del match anche Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, rimasto in campo per tutti i 90 minuti proprio come nella precedente amichevole contro la Polonia, terminata 3-3. Nonostante un evidente cerotto sulla fronte, applicato a seguito di uno scontro di gioco con Ghirardi nel primo tempo, il giovane danese ha mostrato grinta e determinazione, confermandosi una presenza solida per la sua Nazionale.