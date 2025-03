Sarri: "Per la Panchina d'Oro ho votato Motta. Sull'esonero..."

Durante l’evento dedicato alla Panchina d’Oro a Coverciano, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex allenatore della Lazio ha definito il riconoscimento come qualcosa di “strano”, lasciando intendere una certa distanza dal modo in cui viene assegnato o percepito il premio.

Con la sua consueta franchezza, Sarri ha poi svelato di aver espresso la propria preferenza per Thiago Motta, premiando così l’ottima stagione del tecnico del Bologna. Una scelta motivata dai risultati ottenuti e dal percorso brillante della squadra emiliana sotto la sua guida.

Per la panchina d'oro io ho votato Thiago Motta. Questo - ha detto il tecnico ex Juve - è un premio strano: si vota per la stagione '23-'24, ma otto o nove mesi dopo e nel frattempo succedono cose. Se si fosse votato dopo l'ultima giornata, poteva vincere Thiago per il suo Bologna. Ma ora siamo a marzo....