Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali di Baroni e Giampaolo

Siamo giunti alle battute finali anche di questa stagione di Serie A. Alle ore 20:45 andrà in scena alla stadio Olimpico di Roma l'ultima sfida di campionato della Lazio di mister Baroni, in cui sfiderà il Lecce di Giampaolo per la 38° giornata di Serie A.

Gli aquilotti sono chiamati per quest'ultima sfida stagionale alla seconda vittoria casalinga in questo girone di ritorno. I numeri parlano chiaro: è estremamente deludente il dato sugli incontri interni della Lazio, i quali non vincono i casa dallo scorso 9 febbraio contro il Monza. Una vittoria questa sera sarebbe fondamentale anche in ottica Champions League. La lotta per la partecipazione alla più prestigiosa competizione europea è ancora del tutto aperta anche all'ultimissima giornata a disposizione. Juventus, a 67 punti, la Roma, a 66, e la Lazio a 65 lunghezze, sono le tre squadre a contendersi l'ambito quarto posto.

A pochi istanti dal fischio d'inizio i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le loro formazioni ufficiali per Lazio-Lecce.

Le scelte di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic. Allenatore: Fabrizio Del Rosso

La formazione di Giampaolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Karlsson. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Rafia, N'Dri, Sansone, Helgason, Veiga, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo.