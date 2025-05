Ultima sfida stagionale: ecco i convocati della Lazio

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per l’ultima giornata di Serie A, che vedrà i biancocelesti impegnati in casa contro il Lecce. Una partita che rappresenta un banco di prova importante per vedere in che posizione finirà il campionato la squadra biancoceleste.

I nomi dei titolari

A centrocampo, oltre ai titolari Rovella e Guendouzi, figurano anche Vecino, Dele-Bashiru e il giovane Belahyane, segnale di attenzione verso le nuove leve. In attacco, confermati Pedro, Zaccagni, Isaksen, Noslin e Castellanos, affiancati da Boulaye Dia e Loum Tchaouna, che sperano di lasciare il segno in questa ultima gara.

Questa la lista completa dei convocati della Lazio:

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto

Difensori: Gigot, Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic, Hysaj

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Belahyane

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Provstgaard, Ibrahimovic, Tavares

Con la stagione che volge al termine, occhi puntati anche su chi potrebbe essere alla sua ultima apparizione con l’aquila sul petto.