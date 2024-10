Twente-Lazio, la stoccata di Radu: “Quando il Var funziona…”

Nella sfida di Europa League contro il Twente, la Lazio è attualmente in vantaggio per 0-1 con il gol del solito Pedro. Il primo tempo è stato caratterizzato da due episodi: il primo è l’espulsione del portiere degli olandesi per fallo da ultimo uomo su Dia. Il secondo invece, è proprio il gol annullato per fuorigioco e poi convalidato dal Var di di Pedro.

La stoccata di Radu

A seguire i biancocelesti, anche in trasferta, c’è il solito Stefan Radu, vero sostenitore della sua ex squadra. Proprio lui, sul suo profilo Instagram, ha voluto polemizzare in merito ai fatti tanto discussi nella gara contro la Juventus, in cui il Var non ha svolto il proprio dovere in più di un’occasione. In tal senso, a Radu ha sottolineato come invece nel primo tempo del match di Europa Leaguenik Var abbja funzionato e come.

Di seguito la foto di Radu