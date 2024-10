PAGELLE TWENTE-LAZIO: Pedro è il solito mattatore d'Europa

Una Lazio quadrata e pragmatica vince contro il Twente in terra olandese. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede la Lazio vive, a suo favore, quello che l'ha penalizzata qualche giorno fa in campionato contro la Juventus, ovvero la differenza della minoranza numerica. E' il minuto 12 quando inevitabilmente la sfida viene condizionata dall'espulsione diretta di Unnerstall, portiere del Twente. Il numero uno della squadra olandese è protagonista, in negativo, con un tackle spietato su Dia che stava andando via da solo in profondità verso la porta della squadra di casa. La Lazio, con il minimo sforzo, controlla la partita con la costante di attaccare e aprire le maglie rosse del Twente. Obiettivo che riesce con un gioco corale ed intenso che coinvolge tutti gli undici in campo. Poi gli uomini copertina: Pedro il solito mattatore di Europa League. Isaksen la chiude con un contropiede nel finale.

Nella pagina successiva le pagelle del match