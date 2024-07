Amichevole Frosinone-Lazio, da oggi al via la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

Dopo l'annuncio della collaborazione nel settore giovanile arrivato nella serata di ieri, da oggi pomeriggio saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti dell'amichevole Frosinone-Lazio, prevista per sabato 3 agosto alle ore 20:45.

A comunicarlo è stata la stessa società ciociara con una nota nel proprio sito ufficiale.

Di seguito tutte le info, compreso il prezzo dei biglietti:

“Il Frosinone Calcio comunica che sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti in occasione dell'amichevole Frosinone-Lazio, in programma il 3 agosto alle 20:45 a partire dalle ore 16 di oggi giovedì 25 luglio fino alle 19 del 2 agosto.

Prezzo dei biglietti per il settore ospiti:

10 €