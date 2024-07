LAZIO WOMEN | È ufficiale l'acquisto di Ines Belloumou

È stato annunciato poco fa attraverso un comunicato ufficiale, l'acquisto da parte della Lazio Women di Ines Belloumou, terzino classe 2001 dal West Ham.

Difensore classe 2001, Belloumou in carriera ha già all`attivo esperienze importanti con Olympique Marsiglia, Montpellier e Bayern Monaco.

Ho scelto la Lazio sebbene sia stata vicina alla permanenza al West Ham, ma poi è arrivata la proposta dall'Italia della Lazio, ho preferito scoprire un nuovo paese ed un nuovo campionato. La Lazio è un club che ha molte ambizioni, quindi perché non tentare di cogliere l'opportunità?

Ho vinto il titolo di Campione di Germania lo scorso anno con la maglia del Bayern Monaco, è stato il momento più alto finora raggiunto in carriera e adesso spero di mantenere alto il livello delle ambizioni qui. Un obiettivo potrebbe essere rappresentato dall'ingresso nelle prime cinque del campionato, ma anche giocare un bel campionato con la mia nuova squadra.

Sono un terzino sinistro, sono abituata a giocare in una linea a quattro, ma a Montpellier sono stata utilizzata come esterno a tutta fascia con la linea di difesa a tre. La mia qualità è principalmente difensiva ma amo contrattaccare; mi ritrovo ad ogni modo a mio agio e ora si tratta ed ora si tratta di cominciare questa nuova esperienza.

È un obiettivo per tutte le giocatrici raggiungere la Nazionale maggiore spero un giorno di poterci giocare nella mia vita calcistica in Francia, ma so che può servire del tempo perché la Nazionale maggiore francese è molto competitiva, preferisco concentrarmi sulle mie prestazioni perché solo migliorando potrò pensare di raggiungerla. Lo spero.