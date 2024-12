Napoli-Lazio | I convocati di mister Baroni: la scelta su Tavares

Per la quindicesima giornata di Serie A il Napoli di Antonio Conte ospiterà allo Stadio Maradona la Lazio di Marco Baroni, il fischio d'inizio è previsto alle 20:45. Il big match di questa domenica 8 dicembre sarà una gara molto complessa per ambedue le squadre: Napoli e Lazio si sono già affrontate pochi giorni fa per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma, in cui i biancocelesti hanno dominato la gara poi vinta per 3-1 dal club capitolino, che ha automaticamente passato il turno ed è volato ai quarti di finale in attesa di scoprire la prossima rivale tra Inter e Udinese nella competizione nazionale. A poche ore dall'inizio del match, mister Baroni ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di stasera contro gli azzurri.

