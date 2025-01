Le pagelle di Roma-Lazio: il primo tempo è un disastro e condiziona il derby

La Roma approccia meglio il derby, colpendo la Lazio nei primi 18 minuti e portandosi sul 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Saelemaekers. Nel secondo tempo, ogni tentativo di reazione biancoceleste si rivela vano: i giallorossi gestiscono il vantaggio con ordine e ripartono in contropiede, riuscendo a innervosire gli avversari. La frustrazione della Lazio si traduce in un gioco spezzettato e caratterizzato da grande nervosismo, rendendo impossibile cambiare l’inerzia della partita.

Le pagelle di Roma-Lazio

Fraioli

Provedel - 5.5

Incolpevole sul primo gol, non benissimo sul secondo anche se la sconfitta non dipende da lui

Marusic - 5

Nessun apporto in fase offensiva e parecchi errori nel primo tempo a livello difensivo. Dal 79' Lazzari s.v.

Gila - 5.5

Sottotono anche lo spagnolo questa sera. Nel primo tempo si fa ammonire in maniera ingenua e salterà la prossima partita con il Como

Romagnoli - 4.5

Il secondo gol ce l'ha sulla coscienza.

Nuno Tavares 5.5

Nel primo tempo è l'unico che ci prova anche se il gol di Saelemaekers arriva dal suo lato. Nella ripresa continua a spingere sfornando cross che nessuno riesce a capitalizzare. Dal 89' Pellegrini s.v.

Guendouzi - 5.5

Fa la lotta in mezzo al campo ma nel secondo esagera cadendo in ogni provocazione

Rovella - 6

Partita attenta anche se nel primo tempo tutta la Lazio è in difficoltà. L'ultimo a mollare

Dele-Bashiru - 5

Oggi uno dei peggiori in campo, i compagni lo richiamano perché sbaglia tanto a livello tecnico ma non sembra capire a pieno cosa sia il derby. Baroni lo toglie all'intervallo. Dal 45' Dia 6: la partita cambia quando l'ex Salernitana entra in campo e in un paio di occasioni ha la palla per riaprire il match, ma per centimetri non ci arriva mai.

Isaksen - 5

Impalpabile. Buona sgasata nel primo o tempo e poi scompare dalla partita. tolto anche lui all'intervallo da Baroni. Dal 45' Tchaouna 5.5: Gioca meglio del suo compagno di reparto danese e la sua freschezza crea qualche problema nell'area di rigore romanista, ma spesso è ancora troppo impreciso e non basta per riaprire la partita

Castellanos - 6

Nonostante l'espulsione nel finale, l'argentino è l'ultimo a mollare. Continua a cercare la conclusione ed è l'unico a impiegare seriamente la difesa giallorossa. Cresce come tutta la squadra nel secondo tempo Dal 83' Castrovilli S.V.

Zaccagni - 6

Si sacrifica tanto ma non riesce a dare quel qualcosa in più lì davanti quando serve. Nella ripresa un paio di belle fiammate ma la Roma con il suo castello difensivo mura tutte le offensive laziali. Dal 89' Noslin s.v.

La pagella di Mister Baroni - 5.5

Primo derby e prima sconfitta nella stracittadina per Baroni. L'approccio della squadra nel primo tempo è pessimo e forse anche alcune scelte iniziali incidono. Nella ripresa prova a rimediare con dei cambi ma il risultato non cambia