Mandas, debutto da ricordare con la Grecia: "Orgoglioso del match"

Esordio perfetto in Nazionale

La prima volta con la maglia della Nazionale è un momento speciale per ogni calciatore, e Christos Mandas non fa eccezione. Il giovane portiere della Lazio, classe 2001, ha debuttato con la Grecia nella sfida contro la Slovacchia, contribuendo alla netta vittoria per 4-1. Una prestazione convincente che non è passata inosservata.

Mandas ha ricevuto numerosi complimenti in patria per la sua sicurezza e il sangue freddo mostrati in campo. Nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni per esprimere la sua emozione e soddisfazione per l’esordio con la maglia ellenica, sottolineando l’importanza di questo traguardo nella sua carriera.

Queste le sue parole: