Insigne-Lazio: ecco il piano di Lotito per accontentare Sarri

Calciomercato Lazio, la suggestione Insigne resiste

La Lazio in questa sessione estiva di calciomercato non può tesserare nessun calciatore: in un secondo momento però, la società potrà regalare qualche rinforzo a Maurizio Sarri. Un calciatore che stuzzica il comandante è proprio Lorenzo Insigne attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto.

Depositphotos

Sarri vuole Insigne: il piano di Lotito per accontentarlo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno ex Napoli potrà arrivare a Roma, sponda biancoceleste, non appena il nuovo organismo che sostituirà la Covisoc darà il via libera. Intanto, il presidente Claudio Lotito ha dato la sua parola a Sarri e sta lavorando per trovare una formula che permetta a Insigne di raggiunge Formello il prima possibile. Allo stesso tempo servono garanzie assicurative per farlo allenare con il resto della squadra. Con un suo eventuale arrivo, Sarri potrebbe optare per un 4-2-3-1 o per un 4-3-1-2.