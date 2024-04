Lazio-Salernitana, la designazione arbitrale

Dopo la rutta sconfitta rimediata nel derby contro la Roma, la Lazio si prepara a ripartire in campionato. Il prossimo incontro sarà venerdì in casa contro la Salernitana, un test importante per i biancocelesti che ormai hanno poco da chiedere al campionato, se non una reazione convincente per questo finale di stagione.

Salernitana-Lazio, la designazione arbitrale

La Lega Serie A ha designato l'arbitro che condurrà la sfida in programma venerdì alle 20:45 tra Lazio e Salernitana. A guidare l'incontro sarà il fischietto della sezione di Udine Luca Zufferli. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Del Giovane: Doveri sarà il IV ufficiale mentre Paterna e Aureliano sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sarà il 1° incrocio per Zufferli con la Lazio e con la Salernitana.