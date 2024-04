TuttoSport | Juve, Zaccagni c'è: non solo Felipe Anderson in arrivo dalla Lazio

La Juventus, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', sta valutando non solo l'acquisto di Felipe Anderson ma ha messo gli occhi anche su Mattia Zaccagni della Lazio. Sono già in corso discussioni con l'agente del giocatore, benché sia necessario negoziare attentamente con la società biancoceleste.

Zaccagni Lazio

Juventus su Zaccagni

Felipe Anderson è sulla buona strada per unirsi alla squadra bianconera dalla prossima stagione. Tuttavia, la Juventus non si accontenta e mira a rafforzarsi ulteriormente pescando dalla rosa della Lazio. 'Tuttosport' svela che l'interesse si è ora concentrato su Mattia Zaccagni, precedentemente all'Hellas Verona, per le sue qualità versatili e l'apporto tattico che potrebbe fornire alla squadra.

La Juventus, nell'ottica di rinnovare la propria strategia in campo optando presumibilmente per un 4-2-3-1, vede in Zaccagni una pedina adatta a questo cambio di modulo. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complicata a causa delle note difficoltà nelle negoziazioni con Claudio Lotito, presidente della Lazio noto per la sua intransigenza.

L'agente di Zaccagni: “In estate ci guarderemo intorno”

Zaccagni, il cui contratto scadrà nel 2025, potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato vantaggiosa, specialmente considerando le dichiarazioni dell'agente Mario Giuffredi riguardo a un possibile allontanamento dalla Lazio, dato il mancato rinnovo.

Giuffredi ha espresso il suo disappunto per la mancanza di comunicazione con la Lazio, segnalando l'intenzione di valutare altre opzioni durante l'estate. Questo contesto apre a una potenziale trattativa per la Juventus, che vede in Zaccagni l'elemento ideale per ampliare le proprie scelte tattiche.

Le statistiche stagionali di Zaccagni

Per quanto riguarda le prestazioni stagionali, Zaccagni ha totalizzato 31 presenze, segnando 5 gol e fornendo un assist in 2219 minuti sul campo, nonostante alcuni problemi fisici.