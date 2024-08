CdS | Lazio al traguardo Dia per il dopo Immobile - Le cifre

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono caduti tutti i timori di quella che solamente ieri mattina poteva essere considerata un'operazione a rischio, invece Boulaye Dia ieri pomeriggio ha sciolto le riserve e accettato l'offerta della Lazio. Per l'attaccante senegalese mancano solo le formalizzazione che avverranno nelle prossime ore e tra domani e sabato sarà già a Formello per mettersi a disposizione di Baroni dopo aver sostenuto le visite mediche.

L'intesa

La trattativa non è stata delle più semplici ci sono stati dei tentennamenti per le tante parti in gioco da mettere d'accordo. Dopo un altro sforzo della Lazio, Dia ha accettato la proposta che dovrebbe comprendere un contratto fino al 2029 con un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus.

Il profilo

L'estate scorsa era reduce dalla terza piazza nella classifica marcatori con 16 realizzazioni, nel Mondiale in Qatar aveva ben figurato con il suo Senegal e con il Villareal ha giocato anche in Champions League. L'incognita è legata al suo carattere.

Il reparto offensivo ha ora sette giocatori per il tridente d'attacco, nell'operazione che porta Dia alla Lazio potrebbe fare il percorso inverso Diego Gonzalez.