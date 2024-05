Calciomercato, l'ag. di Immobile rivela: "Ha accettato con onore di rimanere e fare la storia"

Ufficialmente non è ancora tempo di calciomercato, ma le voci sul futuro di Immobile non si placano. E' dallo scorso anno che Ciro viene spesso accostato al calcio saudita, ma l'attaccante ha sempre giurato fedeltà alla Lazio. Il tutto viene confermato anche questa notte da Alessandro Moggi, suo procuratore, che è intervenuto al Gran Galà Adicosp.

Ciro è la storia e il capitano della Lazio. Ha un contratto che lo lega ancora per due stagioni in biancoceleste. Ha ricevuto tante offerte in questi anni ma hanno sempre rifiutato lui e il presidente Lotito. Ha sempre accettato con onore di rimanere e fare la storia con la Lazio.