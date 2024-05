Dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Salernitana avvenuta questo pomeriggio, Udinese-Napoli chiude il 35esimo turno di Serie A. L'anno scorso è stata la partita dello scudetto per la squadra di Spalletti, quest'anno invece la situazione per Napoli e Udinese è cambiata totalmente: i partenopei, da campioni d'Italia in carica occupano l'ottavo posto e sono in corsa per un posto europeo, i bianconeri invece occupano il terzultimo posto e sono in piena lotta salvezza.

Udinese-Napoli

E' un primo tempo molto equilibrato quello tra le due squadre, dove gli attacchi faticano a sfondare le due difese. Il risultato si sblocca soltanto al minuto 51: buona ripartenza del Napoli, con Politano che arriva sul fondo e serve Osimhen che di testa insacca in rete. L'Udinese reagisce due volte, prima con Success e poi Davis, con quest'ultimo che ha dovuto impegnare Meret. Osimhen trova il gol del 2-0 da posizione defilata, ma la rete viene annullata grazie al chek del var per posizione di fuorigioco. L'Udinese pareggia i conti al 92' con Success, che anticipa i difensori del Napoli e batte Meret. Pareggio amaro per la squadra di Calzona, che vede sempre più lontana l'Europa League occupata attualmente dalla Lazio, diversi invece i discorsi per la Conference League che sono ancora aperti. Un punto importante per l'Udinese di Cannavaro, che dà continuità al pareggio di Bologna e continua a lottare per la salvezza. Saranno decisive le prossime tre partite contro Lecce, Empoli e Frosinone per i bianconeri.