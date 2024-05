CdS | Domenica la festa si apre con il lancio a Tor di Quinto

Come rivela il Corriere dello Sport questa mattina, si attendono solo le ultime autorizzazioni dei carabinieri, ma domenica mattina la festa per la celebrazione dei cinquant'anni del primo Scudetto dovrebbe iniziare con la Società Sportiva Lazio Paracadutismo.

Il programma a Tor di Quinto

Nel 2014 per la festa “Di Padre in Figlio” Lino della Corte e le aquile della Lazio Paracadutismo si lanciarono all'Olimpico, mentre domenica atterreranno a Tor di Quinto. Gli ingressi sono limitati e sotto invito, potrebbe esserci anche il Presidente del Coni Malagò. Si prospetta, però, un grande numero di tifosi lungo viale Tor di Quinto per ammirare l'evento da lontano. L'orario dovrebbe essere tra le 9.15 e e 9.30, con il piano che verrà ufficializzato oggi.

I paracadutisti scenderanno portando a terra tre fumoni bianchi e celesti e anche una bandiera tricolore di 220 metri quadrati, più un'altra di sessanta metri con scritto “grazie ai ragazzi del'74”, come nel 2014. E' previsto anche un minuto di raccoglimento accanto al busto di Tommaso Maestrelli e verrà svelata una nuova targa dedicata al primo Scudetto.

Tommaso Maestrelli

Il programma dell'Olimpico

Dopodiché i campioni del 74 e le loro famiglie si sposteranno allo stadio. Lotito, con l'aiuto delle poste, ha preparato un francobollo speciale, mentre lo spettacolo inizierà all'Olimpico verso le 11.30 con la coreografia della Nord e il giro di campo. Saranno presenti Massimo Maestrelli, Oddi, Nanni, Martini, Petrelli, Gabriele Pulici, Stefano Re Cecconi, James Wilson, Matteo d'Amico e tanti altri, tutti con la maglia speciale rilasciata da Lazio e Mizuno, come faranno i calciatori attuali. La società sta facendo di tutto per portare gente allo stadio, come ad esempio i biglietti da collezione con l'immagine della squadra del 1974. Dopo la partita, la festa si concluderà all'Auditorium. Al Parco della Musica, inoltre, tra sabato (11-13,30 e 15-19,30) e domenica (14,30-17,30) ci sarà l'ultima tappa della mostra itinerante “Meravigliosa, la Lazio più bella di sempre”