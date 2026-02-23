Atalanta-Napoli, presentato esposto sul VAR e non solo

Un esposto formale alla Procura Federale della FIGC per fare luce sull’applicazione del Protocollo VAR e sulle modalità operative della stagione di Serie A 2025/2026. A depositarlo è stato l’avvocato Erich Grimaldi, cassazionista del Foro di Napoli, che ha presentato un dossier corredato da allegati tecnici e richieste di acquisizione documentale.

L’atto non punta alla ripetizione delle gare né alla modifica dei risultati, ma chiede un accertamento sul metodo: uniformità interpretativa, coerenza della soglia decisionale, tracciabilità delle comunicazioni tra campo e sala VAR e verifica dei criteri organizzativi relativi alle designazioni arbitrali. Tra le richieste figurano l’acquisizione degli audio integrali tra arbitro e VAR, i log dei check, i timecode, i report degli osservatori e i filmati completi, con particolare attenzione agli episodi di fuorigioco millimetrico.

Nel mirino anche la coerenza tra quanto comunicato pubblicamente attraverso format istituzionali come “Open VAR” e le valutazioni interne della CAN. L’esposto sollecita inoltre una verifica comparata sulle rotazioni arbitrali e sulle frequenze delle designazioni, per garantire non solo l’imparzialità sostanziale ma anche quella percepita, ritenuta elemento chiave per la credibilità del campionato.

Grimaldi, che agisce come professionista del diritto ma anche come tifoso e presidente di UCDL, sottolinea che l’obiettivo è rafforzare la trasparenza del sistema decisionale, non avanzare accuse. “Non si chiede di ripetere le partite – afferma – ma di mettere sotto controllo il processo. Se una decisione si fonda su frame, tracciature e immagini selezionate, deve essere riproducibile e verificabile”



L’avvocato confida in un’attivazione puntuale della Procura Federale e in esiti chiari in tempi ragionevoli, riservandosi, in caso contrario, ulteriori iniziative nelle sedi competenti, nel rispetto della distinzione tra ambito sportivo e giustizia ordinaria.