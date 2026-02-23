Di Battista: “Audio non miei, ma spero che la Lazio…”

Alessandro Di Battista interviene per fare chiarezza sugli audio circolati nelle ultime ore sul web e a lui attribuiti. Contattato dalla redazione di Radiosei, l’ex parlamentare ha smentito categoricamente di essere l’autore dei messaggi vocali diventati virali.

“Non sono assolutamente io – ha dichiarato –. Spero con tutto il cuore che la Lazio sia ceduta, ma purtroppo non ho notizie in merito”.

