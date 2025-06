La Lazio vuole Esposito ma c'è il Genoa: la conferma del Ds

Si sta piano piano definendo il valzer delle panchine, mai come quest'anno movimentato. La Lazio è stata protagonista di un colpo di scena con il ritorno di Maurizio Sarri. Tutto è stato definito e società ed allenatore si preparano ad affrontare il calciomercato che quest'anno, al pari del cambio panchine, sarà sicuramente molto acceso.

Iniziano a scattare i primi nomi che interessano alla Lazio ma non solo. Su tutti nelle ultime ore è emerso il profilo di Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia che viene da una stagione importante condita da ben 19 reti. La punta, con questo rendimento, ha attirato le attenzioni di diversi club. Così tanto l'interesse generato che qualche società esce allo scoperto. Il Genoa ad esempio è una di queste, il suo direttore sportivo, Marco Ottolini, ha dichiarato ad Il Secolo XIX, quanto sia forte l'interesse per il giovane attaccante.

Le parole del direttore sportivo del Genoa

Solitamente gli obiettivi si puntano e non si dichiarano. Situazione diversa per il Genoa invece, che inaspettatamente parla di calciomercato tramite il suo direttore sportivo Marco Ottolini. Tra i nomi citati vi è stato quello di Francesco Pio Esposito. Ecco le parole del dirigente genoano:

I nostri obiettivi? Esterni offensivi, utili per il nostro modo di giocare. E poi un attaccante. Pio Esposito? È un giocatore che seguiamo.

Le caratteristiche di Esposito

Sicuramente la prima cosa che impressiona del giovane attaccante è la sua data di nascita, classe 2005. La carta d'identità unita al rendimento dell'ultima stagione con la maglia dello Spezia, ha fatto stropicciare gli occhi a tanti club. Il cartellino di Esposito appartiene all'Inter e per quest'anno ha giocato in serie B con i bianconeri mettendosi in mostra con ben 19 reti.

E' un giocatore molto fisico che sa aiutare la squadra fino alla linea di centrocampo senza però perdere il senso del gol nell'area di rigore avversaria. Qualità importante anche il colpo di testa grazie ai suoi 191 centimetri, questa caratteristica non va ad inficiare negativamente, come spesso accade, sulla qualità del gioco coi piedi. Basta vedere infatti i gol che realizzato quest'anno con ottime giocate tecniche. Dovendolo accostare a qualche giocatore più noto verrebbe da paragonarlo, con la dovuta cautela, ad attaccanti come Dzeko, Lucca o Bonny.