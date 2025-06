La top 10 dei capocannonieri italiani di sempre in serie A: Immobile regna

Ormai si sa i gol per un attaccante sono ossigeno. A sottolineare questo dato è stato transfermarkt.it che tramite la sua pagina Instagram ha evidenziato la top 10 dei capocannonieri italiani di sempre sottolineando l'ingresso di Retegui. L'attaccante dell'Atalanta quest'anno ha gonfiato la rete per ben 25 volte portandosi a casa il titolo di miglior bomber della serie A 2024/2025. In questa speciale classifica non si può non notare Ciro Immobile che domina al primo posto con 36 reti nella stagione 2019/2020.

L'anno dei 36 gol di Immobile

Fu un anno straordinario quello per la Lazio, che prima del covid 19 sembrava esser la favorita per vincere lo scudetto. Ovviamente fu una stagione fantastica anche per Ciro Immobile. Numeri impressionanti i suoi, 36 gol. Un record assoluto per il capocannoniere della serie A da condividere a pari merito con Gonzalo Higuain. Nella classifica però dei migliori bomber di sempre italiani è solo e quasi irraggiungibile. In quella stagione il capitano della Lazio conquistò anche la scarpa d'oro, prestigioso premio come miglior marcatore d'Europa.