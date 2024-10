Dybala salva una Roma opaca e spenta, 1-0 col Torino

L'altro posticipo di questo giovedì di Halloween è Roma-Torino. La partita termina 1-0 per gli uomini di Juric. Un risultato positivo dopo la terribile disfatta contro la Fiorentina, dove i giallorossi hanno incassato ben 5 gol dai viola e dove giocatori e allenatore sono arrivati ad uno scontro verbale, e non solo, che ha fatto notizia per giorni. Tre punti e una vittoria che possono essere una boccata di ossigeno in termini di classifica. La prestazione invece resta ancora opaca, alti e bassi nei 90 minuti, diversi rischi corsi e una vittoria arrivata solo di misura.

L'andamento del match

La Roma deve mandare obbligatoriamente un messaggio, almeno in termini di atteggiamento e spirito. Questo accade subito nei primi minuti, i giallorossi scendono in campo con grinta e determinazione. Al minuto 20 i granata fanno un regalo alla squadra di casa, ne approfitta Paulo Dybala che con esperienza e tecnica porta in vantaggio la sua squadra. La Roma domina la partita con il possesso palla, poche occasioni ma pallino del gioco in mano ai giallorossi. La partita scorre via nei primi 45 minuti. Il secondo tempo è simile al primo, la Roma riparte carica e aggressiva e al minuto 52 ancora Dyabal ad esser protagonista, scambi tra i giocatori della Roma e conclusione dell'argentino che finisce sul palo. Il toro prova a reagire: sale, pressa e prova a sviluppare gioco sulle fasce laterali. Arriva un buon giro palla ma pochi veri e propri pericoli. La Roma si limita a non correre rischi e mantenere il vantaggio. Finisce la sfida con la vittoria dei giallorossi.

La classifica aggiornata dei due club

La Roma con questa vittoria sale a 13 punti, nonostante aver battuto il Torino, i giallorossi gli sono ancora sotto. I granata infatti hanno 14 punti e stanno disputando un buonissimo campionato con le innovative idee di calcio di mister Vanoli. Se da una parte c'è soddisfazione, dall'altra è un dettaglio oggettivo la delusione. In casa Roma infatti 3 vittorie in 10 partite, un decimo posto e tanta amarezza nel mondo giallorosso.