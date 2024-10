Como-Lazio, Taty e Pedro nel post di Sky: "Dobbiamo continuare così. Sui gol..."

Ai microfoni di Sky, Taty Castellanos e Patricio si sono mostrati entusiasti dopo la schiacciante vittoria della Lazio contro il Como, evidenziando l'importanza dei tre punti conquistati. Taty Castellanos, autore di una doppietta, ha dichiarato:

"È stata una partita fantastica. Siamo riusciti a mettere in campo ciò che abbiamo fatto in allenamento. Ogni gol è speciale, ma farlo per aiutare la squadra a vincere è la cosa più bella. Volevamo i tre punti e ci siamo riusciti."