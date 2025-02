Lazio-Napoli, per Marusic una serata da protagonista tra record e futuro

Marusic vicino a un traguardo storico

La sfida tra Lazio e Napoli avrà un significato speciale per Adam Marusic. Il terzino montenegrino, salvo imprevisti nell’allenamento di rifinitura odierno, si appresta a tagliare un traguardo prestigioso con la maglia biancoceleste. Domani, infatti, raggiungerà quota 300 presenze con l’aquila sul petto, un risultato che celebra la sua lunga militanza nel club. Il difensore sta vivendo un ottimo periodo di forma, avendo segnato nelle ultime due partite casalinghe, un evento inedito per lui. Con tre reti all’attivo in questa stagione, Marusic vuole proseguire su questa scia positiva nel big match contro la squadra di Conte.

Rinnovo imminente per il montenegrino

Oltre alla prestigiosa soglia delle 300 presenze, Marusic attende un’altra importante novità: il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, manca solo la firma per ufficializzare l’accordo con la Lazio fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per prolungarlo fino al 2028 a discrezione del club. L’adeguamento contrattuale prevede anche un aumento di stipendio, che salirà a 1,8 milioni di euro a stagione. Il trentaduenne è in attesa della chiamata del presidente Lotito per mettere nero su bianco e consolidare il suo futuro nella Capitale.