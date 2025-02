Napoli senza vittorie contro la Lazio di Baroni in Serie A

Il Napoli sta attraversando un periodo difficile nelle sfide contro la Lazio in Serie A. Dopo aver vinto nelle quattro partite precedenti, gli azzurri non sono riusciti a ottenere neppure un successo nelle ultime quattro sfide (1 pareggio, 3 sconfitte). Un dato che segnala una tendenza negativa nelle gare contro i biancocelesti, evidenziando una difficoltà crescente per la squadra partenopea nel piegare l’avversario.

Il digiuno offensivo

Un altro aspetto che rende ancora più significativo questo ciclo di risultati è il digiuno di gol. Nelle ultime due sfide, il Napoli non è riuscito a segnare nemmeno una rete contro la Lazio. Questo è un dato che non si vedeva da molto tempo, e l’ultima volta che la squadra partenopea non trovò il gol in tre partite consecutive contro la Lazio in Serie A risale addirittura al 1948.

Un record storico che fa riflettere

La difficoltà del Napoli contro la Lazio in questo periodo, unita alla mancanza di reti nelle ultime due gare, rappresenta una statistica che fa riflettere. L’ultima volta che i partenopei non segnarono in tre partite di fila contro la Lazio fu ben 77 anni fa, un dato che rende ancora più emblematico il momento attuale. Questo periodo di difficoltà per il Napoli offre un’opportunità importante alla Lazio, che sembra essere riuscita a trovare la giusta formula per affrontare gli azzurri. La squadra di Marco Baroni potrebbe approfittare di questo stato di forma del Napoli per allungare la striscia positiva, mantenendo il controllo nelle sfide future contro gli azzurri.