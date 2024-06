Il Messaggero | Kamada al Palace e il mago ai dettagli

È crollato il primo tassello. La società aveva chiesto a Tudor di rilanciare Kamada e farne un perno. Diventa una colpa tecnica non appena la Lazio si scontra contro il Crystal Palace, squadra londinese che si assicurerà le prestazioni del giapponese con un contratto da 5 milioni l'anno dopo l'ultimo no al rinnovo triennale a Formello. Daichi aveva già deciso di lasciare la Lazio a gennaio, il ripensamento era solo un gesto di riconoscenza verso Tudor, amareggiato da quest'epilogo traumatico. “Resta chi ama questa maglia e accetta il nostro progetto. Luis Alberto per esempio è stato chiaro e lo stiamo accontentando”. Queste le parole del Ds Fabiani pronunciate ieri ai microfoni ufficiali del club. Balla la rinuncia ad alcune mensilità e ai premi, poi Lotito accetterà gli 11 milioni (compresi bonus) dell'Al-Duhail per il divorzio con il mago spagnolo. “Klose ha fatto la storia del calcio mondiale e prendeva la metà di quello che guadagnano i giocatori attuali, che pensano solo a chiedere aumenti e sono attaccati al denaro”. Miro che, tra l'altro, tornerebbe di corsa alla Lazio, ovviamente sono le vesti di tecnico.

Il Messaggero