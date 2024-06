Il Messaggero | Subito Tchaouna, poi l'assalto a Dia: i primi colpi per provare a ripartire

Bisogna far dimenticare Kamada con un colpo immediato. Il primo, Loum Tchaouna, è davvero a un passo. Le operazioni in uscita degli ultimi giorni hanno congelato momentaneamente l'affare, ma la chiusura è in arrivo. Il talento francese sarà pagato 8 milioni di euro, dei quali il 40% sarà da depositare nelle casse del Rennes, ex squadra del classe 2003 che, al tempo, si era tutelata con una percentuale sulla sua futura rivendita. La Lazio ha potuto ammirare le sue qualità da vicino, nella vittoria casalinga per 4-1 contro la Salernitana, con tanto di gol del francese per il quale Fabiani ha deciso di anticipare i tempi, visti anche i rapporti diretti con la squadra campana. L'ex Rennes arriverà al posto di Felipe Anderson per giocare sulla trequarti, reparto dove sono previste le uscite anche di Luis Alberto e dello stesso Pedro appena si troverà la squadra per interrompere anzitempo il suo contratto con i biancocelesti.

Sulla trequarti

Da monitorare la situazione di Isaksen. Il danese, dopo due mesi e mezzo di Tudor, ha totalizzato solamente due presenze dal '1, 1 gol e ben 5 panchine, le ultime 4 di fila. La società vuole convincere il tecnico a valorizzare il talentino ex Midtjylland, ma il Fayenoord resta vigile e a tal proposito chissà che non possa tornare di moda Stengs, così come Greenwood, anche se il suo prezzo è lievitato dopo la rinascita in Spagna con il Getafe.

L'attacco

In attacco, la prima certezza è che Tudor voglia una punta titolare. Fabiani non molla Dia, ed è lui il prescelto per ricoprire questo ruolo, e per la Salernitana si può chiudere con un'offerta da 10 milioni. Bisognerebbe convincere il giocatore, tentato dalla Premier (Wolverhampton). Al momento si è fatto un tentativo concreto solo per l'ex Villareal, i piani B sono Noslin del Verona, valutato oltre 20 milioni da Setti, e Ioannidis, autore di 23 centri stagionali con il Panathinaikos.

Il Messaggero