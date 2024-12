Kozak: "La Lazio sta facendo bene. Ecco cosa serve per diventare più forti"

Quella di ieri è stata una sconfitta pesante per i biancocelesti davanti ai propri tifosi: l'Inter ha vinto con sei gol di differenza con la Lazio che nel secondo tempo si è completamente spenta. Baroni si è preso tutte le responsabilità del caso, adesso serve la reazione immediata in casa del Lecce. Ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Libor Kozak si è espresso sulla partita di ieri e sui vari modi per reagire nelle prossime partite.

Queste le sue dichiarazioni

Il commento di Kozak su Lazio-Inter

Ogni tanto vengo all’Olimpico, peccato per ieri, non so se tornerò (ride, ndr). Ieri la Lazio ha fatto la partita fino al gol dell’Inter, poi il rigore, che per me è un po’ troppo, anche se è mano il movimento è naturale. Poi le regole dicono che è rigore, e la reazione della squadra non è stata buona, contro una squadra contro l’Inter che è abituata a chiudersi e ripartire. La Lazio sta facendo bene e sa fare partite importanti, si doveva stare più attenti in difesa in attesa di un episodio in attacco.

Come reagire dopo Lazio-Inter?