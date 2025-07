Tutto è pronto per il Sarri-bis: oggi ricomincia la Lazio: i calciatori arrivati a Formello

Questa mattina scatta il piano di Sarri alla Lazio e il suo nuovo corso bianco celeste: 17 mesi dopo le dimissioni del tecnico, avvenute nel marzo 2024, oggi Sarri sarà nuovamente a Roma. In giornata hanno svolto le visite mediche e i test atletici per i giocatori, domani la serie di controlli per lo staff tecnico, cosicché da lunedì partirà ufficialmente il ritiro di Formello. L’esperienza con Marco Baroni è stata archiviata piuttosto velocemente perché la società ha subito deciso di affidarsi ad un uomo di fiducia come Sarri.

Tutta la carica di Sarri per ricominciare: la sua scelta di cuore

il senso di quella storia bruscamente e precocemente interrotta nella scorsa stagione ha preso il sopravvento per trovare un nuovo punto di partenza. Sara ha scelto il ritorno alla Lazio per una questione di affetto, sa bene che è quasi impossibile fare meglio della stagione 2022-2023, quando la Lazio raggiunse lo storico secondo posto e la qualificazione in Champions. Il Comandante lo sa bene, ma questo non basta per tirarsi indietro di fronte ad una squadra che è entrata nel suo cuore fin dal primo giorno.

Il ritorno

Il tecnico aveva lasciato la Lazio una settimana dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions sul campo del Bayern Monaco, ora, invece, la ritrova ben fuori dall’Europa. Solo dopo aver firmato il contratto è venuto a conoscenza della difficoltà in questa fase del mercato che non potrà fare registrare l’arrivo di rinforzi, cosicché il 27 giugno, dopo un lungo confronto telefonico con il presidente, Sarri ha confermato la sua disponibilità proseguire il suo rapporto con la Lazio. Sa che la strada sarà inserita al prossimo anno, ma è consapevole anche di trovare un gruppo importante e attaccato a questi colori al quale si aggiungerà anche Danilo Cataldi, centrocampista che lui apprezza e conosce bene, di rientro dal prestito alla Fiorentina. Verranno convocati anche Basic e Cancellieri in attesa di sviluppi di mercato. Ancora in bilico ci sono Rovella e Guendouzi: ciascuno con una clausola rescissoria da 50 milioni. Il Comandante dovrà adeguare l’organico al suo 4-3-3, ma con la fiducia dalla tifoseria che continua a far salire la quota abbonamenti.

