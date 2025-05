Lazio: si cercano nuovi terzini, il nome più accreditato è quello di Luca Netz

Come riportato dal Corriere dello Sport, La Lazio ha molto bisogno di nuovi terzini e il nome più accreditato, per ora, è quello del ventunenne, esterno mancino del Borussia Mönchengladbach, Luca Netz.

Il profilo del calciatore

Luca Netz è un giocatore della squadra Borussia Mönchengladbach, che milita in Bundesliga. E' classe 2003 e sotto contratto, con la sua attuale squadra, fino all'anno 2026, ma il club deve venderlo entro questa estate.

Come riporta il Corriere dello Sport, Netz è alto 184 cm (importante, quindi, per i duelli aerei); ha giocato abbastanza poco quest'anno, contando 23 presenze complessive (di cui solo 8 da titolare) ma, nonostante tutto, in totale può già vantare 108 presenze nel maggior campionato di calcio tedesco.

Al posto di chi subentrerà

Ovviamente, in caso di arrivo di Netz, qualcuno dovrà cedergli il posto e la scelta non è delle più facili. Dipenderà molto, infatti, dalle condizioni di Tavares, perché alla Lazio serve un vero titolare e il ventunenne tedesco fa proprio al caso del ct biancoceleste, Baroni: è mancino e, inoltre, viene già considerato come uno dei royal baby del calcio tedesco.