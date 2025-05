Lazio: il ds Fabiani in attesa del rinnovo e di una modifica all'ingaggio

In vista degli ultimi match del campionato, la Lazio (come le altre squadre) è in piena corsa per ottenere i propri obiettivi stagionali tra cui, soprattutto, la qualificazione per la Champions. Ma, oltre i suoi obiettivi, la Lazio deve pensare al rinnovo di contratto del direttore sportivo Angelo Fabiani.

IPA

Il caso rinnovo

Il ds biancoceleste è legato alla società, come riporta TuttomercatoWeb, da un contratto valido fino l'anno 2026 e, ad oggi, guadagna 200mila euro (circa).

Probabilmente, il rinnovo potrebbe essere collegato al raggiungimento degli obiettivi principali della Lazio e, in caso di qualificazione Champions, il presidente Claudio Lotito potrebbe valutare un miglioramento dell'ingaggio del ds.

Gli affari di Fabiani

Come riportato da TuttomercatoWeb, tra i primi calciatori trovati dal ds biancoceleste Angelo Fabiani, si possono notare: Mandas, Pellegrini, Rovella, Guendouzi, Isaksen e Castellanos. Nonostante tutto, però, Fabiani continua ad essere criticato per diversi motivi, soprattutto a causa di molte novità che non hanno dimostrato le capacità richieste: Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Tavares (causa infortuni), Noslin, Dia…

Come già accennato, quindi, il traguardo Champions potrebbe essere indispensabile per confermare come ds Fabiani e, soprattutto, per un miglioramento del suo ingaggio (un quinto rispetto quello del ct Baroni).